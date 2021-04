Igor Gomes fala sobre adaptação de Crespo e destaca preferência em jogar pelo meio

O São Paulo bateu o Guarani nesta quarta-feira, por 3 a 2 e emendou uma sequência de três vitórias no Paulista. Autor do segundo gol, Igor Gomes falou sobre seu posicionamento e a adaptação de Crespo no projeto tricolor.

Prata da casa, Igor Gomes já entrou em campo em diferentes posições e desempenhando diferentes funções – tanto pelo meio quanto mais aberto, pela lateral. Em entrevista ao canal Sportv, o jogador falou sobre sua preferência.

“O Crespo prefere um jogo posicional. Então, contra o Botafogo-SP eu joguei pela direita, ontem também, mas contra o São Caetano eu joguei pela esquerda. Poucas vezes eu fui para outro lado do campo, só quando o jogo me convida”, comentou o atleta.

“Eu prefiro jogar no meio de campo, eu gosto de estar no meio jogando de oito ou de dez, um pouco mais a frente. Mas também é importante vivenciar essas mudanças que podem agregar no nosso futuro”, completou Igor Gomes.

O meia também falou sobre a chegada de Hernán Crespo ao clube, e a adaptação do argentino, que tem feito aluas de português para facilitar a transição para o Brasil: “Fiquei impressionado. Todo o staff dele procurou saber da cultura, conhecer cada jogador e como as coisas funcionam no clube”.

“Quando o Crespo diz que está dando oportunidade e olhando todo mundo, eu vejo muita verdade nisso! Eles falam de uma forma que facilita a entender o que está sendo passado. Estão sendo extremamente adaptáveis, querendo buscar a evolução e aprender com os jogadores também”, completou Igor Gomes.

O São Paulo dá continuidade na sequência de jogos do Campeonato Paulista. Após três vitórias no Morumbi, o tricolor vai até o Allianz Parque, às 22h desta sexta-feira, para enfrentar o Palmeiras no clássico paulista.