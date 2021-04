Igor Gomes revela teor de conversa com Crespo depois de gol: “Foi engraçado”; meia voltou a marcar pelo Tricolor

A torcida do São Paulo sequer lembra que Fernando Diniz passou pelo Morumbi. O ótimo desempenho do time sob o comando de Hernan Crespo está “iludindo” os são-paulinos. A intensidade, objetividade para buscar o gol e, obviamente, os resultados estão fazendo do Tricolor um dos destaques neste início de temporada.









Pelo Paulistão, são sete jogos com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Encarando uma maratona de jogos, o São Paulo enfrentou o Guarani na última quarta-feira (14) e já na sexta-feira (16) faz o clássico contra o Palmeiras, fora de casa. Diante do Bugre, inclusive, o time que começou a partida foi uma escalação ‘alternativa’, visando rodar o elenco.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net



Mesmo com um pouco mais de dificuldades para encaixar seu estilo de jogo, o São Paulo venceu mais, por 3 a 2. Dentre as novidades, Igor Gomes esteve entre os titulares e voltou a balançar as redes. O que chamou atenção foi no momento de sua substituição. O meio-campista abraçou o técncio Crespo, os dois riram e conversaram sobre algo.

Durante a transmissão da TV Globo não deu para decifrar qual foi o teor da conversa, mas nesta quinta-feira (15) o camisa 26 concedeu entrevista ao ‘Seleção SporTV’ e revelou qual foi o bate-papo com o comandante. Com o posto de quarto jogador com mais gols com a camisa da Argentina, Crespo pediu calma para Igor, que estava ansioso para marcar.

alguém tem o vídeo do crespo comemorando com o igor gomes? — ny ama o reinaldo���� (@ynspfc)

April 15, 2021





“O papo com o Crespo foi engraçado. Eu me cobro bastante para estar mais perto do gol, definir os jogos. Aí conversamos durante a semana, falei que estava com vontade de fazer gol, e ele disse que ia sair na hora certa, que era para eu ficar tranquilo que já estava ajudando o time. Quando me tirou, ele disse: “Ufa, não te falei!”, contou.