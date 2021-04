Igor Gomes vê novidades em relação à “era Diniz” e se maravilha com o trabalho de Crespo no São Paulo

Autor do segundo gol do São Paulo na vitória sobre o Guarani na noite de ontem, o meia Igor Gomes concedeu entrevista ao programa Seleção SporTV, do canal a cabo do Grupo Globo, na tarde desta quinta-feira (15). Ele enxerga diferenças entre o trabalho atual do técnico Hernán Crespo com o do antecessor Fernando Diniz.









“São dois jogos com a mesma proposta, mas com estilos diferentes. O Fernando Diniz priorizava muito minha movimentação e do Gabriel Sara, na qual jogávamos mais centralizados, mas exigia muito da nossa movimentação para os lados. A gente precisava se movimentar por todos os setores do campo. Já o Crespo prefere um jogo posicional”, diz o meia.

Igor Gomes, porém, diz onde se sente mais à vontade para atuar, embora esteja apto a realizar qualquer função: “Eu gosto de jogar como meia centralizado, procurando encostar nos atacantes. Mas acho importante aprender com treinadores que pensam o jogo de forma diferente, porque me agregam como jogador”.

No comando do São Paulo desde o início do Campeonato Paulista, Hernán Crespo foi elogiado pelo meio-campista: “Eu fiquei até impressionado como a comissão técnica do Crespo procurou saber da nossa cultura, da história do clube, de cada jogador do elenco. São pessoas muito atenciosas, conversam com todos”.

Outro detalhe importante na comunicação com os jogadores é a linguagem. Nesse ponto, Igor Gomes também elogia os argentinos: “Eles já estão arranhando o português, estão falando bem. Eles têm consciência disso, falam de uma forma que facilita a compreensão de todos”.