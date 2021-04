Igor Jesus pode jogar a Premier League e Coritiba vê R$ 34 milhões próximo dos cofres; atacante está em alta nos Emirados Árabes

Em outubro de 2020 o atacante Igor Jesus deixou o Coritiba rumo ao Al Ahli, dos Emirados Árabes. No Oriente Médio, o jogador conseguiu grande sucesso em atuações pela atual temporada. Com 19 gols e 14 assistências em 33 jogos, o curto período também lhe rendeu o título da Supertaça e da Copa da Liga.









Ao se destacar, seu futebol ganhou holofotes e três equipes europeias sondam a possibilidade de contar com o Jesus em seus elencos: Everton-ING, Olympique-FRA e Galatasaray-TUR. Entretanto, para tirar o jogador dos Emirados Árabes, a equipe pretendente terá que desembolsar R$ 67 milhões.

A transferência ligou o radar do Coxa, pois com 50% dos direitos econômicos do atacante, a negociação pode render um dinheiro interessante ao Alviverde. A informação é do Globoesporte.com

O interesse em contratar Igor Jesus também foi despertado no Atlético-MG. O contrato do jogador com o Al Ahli termina em 2024. Com as negociações, o Coritiba tem direito a receber R$ 34 milhões. As propostas devem ser oficializadas no meio do ano, período em que a janela de transferência ficará aberta.

No Alto da Glória, Igor foi alçado ao elenco profissional em 2019, atuou em 54 partidas, aos quais, em 26 foi escalado como titular. Em 2020, o atleta fez 25 jogos e marcou dois gols. Deixou o Coxa em uma negociação por 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões, na cotação da época).