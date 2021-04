Igor Kannário anuncia fim do casamento com Lai Mattos e assume que traiu; veja vídeo

O deputado federal e cantor Igor Kannário publicou um vídeo da manhã desta quarta-feira (28) para anunciar o fim do seu casamento dom Lai Mattos. De acordo com o artista, o motivo do término foi um traição praticada por ele.

“A gente está separado por erro meu, eu pisei na bola. Nada de relacionamento abusivo. Não existe isso. Não existe essas coisas de deixar a mulher sem liberdade, não sou um cara doente de ciúmes. Sou muito confiante e ela também. Não foi nada mais do que uma traição. Sei que muita gente vai me crucificar, falar um monte de coisa, mas eu errei, sei que errei”, revelou

Em 2018, Kannário pediu Lai em casamento. O primeiro filho do casal, Líam, nasceu em julho de 2019. Ontem à noite, ex-esposa do cantor já havia dado a entender, através de um stories, que o relacionamento entre os dois não estava bem.

“Independente de qualquer coisa, Igor é pai do meu filho e não vou tolerar coisas feias no meu Insta. Antes que digam qualquer coisa, não estou defendendo ninguém. Apenas estou pedindo respeito pelos meus filhos. Eu só quero agora viver minha vida e tentar não ter outra crise de ansiedade”, disse ela.

Veja o vídeo: