Império: Cora ficará revoltada com a sobrinha e dará ordens

Cora (Drica Moraes) não consegue esconder sua ambição e vontade de sugar tudo que puder de José Alfredo (Alexandre Nero) em “Império“. Nos próximos capítulos da trama, Cristina (Leandra Leal) aceitará cheque para se afastar do pai biológico e deixará a tia revoltada com a quantia acertada.

“Por mais que o cheque seja gordo, perto do que você tem direito é café pequeno, é merrequinha!”, reclamará Cora, ao saber o valor do cheque dado por Maria Marta (Lilia Cabral).

Cristina vai rebater a tia dizendo que sabe o que está fazendo e sairá para comemorar o acordo com a madrasta, que além do dinheiro se comprometeu a tirar o irmão dela da cadeia.

Em seguida, Cristina aparecerá comemorando com

Xana (Ailton Graça) e Naná (Viviane Araújo), que ficarão felizes pela amiga. Ela vai revelar que pensa em usar parte do dinheiro para ajudar as vítimas do camelódromo e reconstruir o quiosque.