Império: Cristina revela para José Alfredo que pode ser sua filha

José Alfredo (Alexandre Nero) foi apaixonado perdidamente por Eliane (Vanessa Giácomo/Malu Galli) no início de “Império“. Ele seguiu sua vida, se tornou milionário e nem imaginava que tinha deixado uma herdeira com a amada. Após a morte de Eliane, a filha dela, Cristina (Leandra Leal), descobre que o pai biológico está vivo e depois de uns encontros tensos vai revelar o segredo da mãe para o comendador.

José Alfredo pedirá que a esposa não se intrometa no assunto e levará Cristina para sua sala, para que os dois possam conversar a sós. Mas a privacidade não vai durar muito tempo. Desta vez é Cora que, ao ver a sobrinha entrar na empresa, vai atrás dela e invadirá a sala do Comendador. Furioso com a presença da megera, ele deixará claro que não dará dinheiro para elas.