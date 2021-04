Império: Enrico passa a perna em funcionário para ficar ‘bem na fita’

Em “Império“, Enrico (Joaquim Lopes) inferniza a vida de Vicente (Rafael Cardoso) e dos outros funcionários do seu restaurante. Acostumado a sempre criticar tudo, o rapaz verá no novo chef de cozinha a oportunidade de ficar “bem na fita” com o sogro.

A sorte do dono do restaurante é que o seu chefe de cozinha morou muitos anos no nordeste, que é a terra natal do comendador. Vicente dirá que pode fazer a comida solicitada e dará um show de talento.