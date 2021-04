Império: João Lucas é jogado no lixo após ser espancado até perder a consciência

João Lucas (Daniel Rocha) não cansa de se meter em problemas em “Império“. Ele decidirá ir para um baile funk Du (Josie Pessôa), mas a festa acabará mal. Em cena prevista para começar a ir ao ar nesta sexta-feira (23), o rapaz será roubado e espancado até ficar inconsciente. Os bandidos ainda vão jogá-lo no lixo todo ensanguentado.

Du tentará ajudar o amigo a sair do local, mas eles vão assistir de longe os bandidos acabando com o carro do playboy.