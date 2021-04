Império: José Alfredo flagra Maria Marta planejando um crime

Maria Marta (Lilia Cabral) tem se complicado cada vez mais desde que decidiu acobertar o crime do filho em ‘Império‘. Para se livrar das chantagens de Lorraine (Dani Barros), ela dará ordens para matar a moça e vai providenciar provas para manter sua versão do atropelamento cometido por José Pedro (Caio Blat). José Alfredo (Alexandre Nero) acabará ouvido a conversa.

Com ordens da madame, Silviano (Othon Bastos) mandará o motorista se livrar de Lorraine e provar que no dia do crime de José Pedro estava dirigindo um caminhão.