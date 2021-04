Império: José Pedro fica enlouquecido com atitude de Danielle

Após ouvir do pai que não tem chances de assumir o comando da empresa, José Pedro (Caio Blat) terá uma surpresa nada agradável em “Império“. A mulher dele, Danielle (Maria Ribeiro), comprou um apartamento sem falar nada. A nova dívida vai tirar o sossego do administrador.

Tudo começou com o retorno de Maria Marta (Lilia Cabral) para casa de José Alfredo (Alexandre Nero). A madame mudou a rotina de todos os moradores da casa e se diverte implicando com a nora com tudo. Danielle não suporta mais a situação e decide que precisa ter o seu próprio teto.