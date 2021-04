Império: relembre como será o primeiro encontro entre Maria Marta e Maria Isis

Maria Marta (Lilia Cabral) fará de tudo para descobrir quem é a amante do marido em ‘Império‘. Nos próximos capítulos da novela, ela tentará conseguir o endereço de Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) com uma funcionária, mas será através do filho mais novo que ela finalmente encontrará a rival. O encontro das duas será aterrorizante.

Tudo começa quando João Lucas (Daniel Rocha) descobrir quem é a amante do pai e acabar se envolvendo com ela. O playboy não conseguirá guardar segredo do que fez e contará tudo para Du (Josie Pessoa). O problema é que Maria Marta ouvirá toda a conversa.

Após o filho se negar a revelar o paradeiro da mocinha, Maria Marta faz acordo com Du para conseguir a informação. Ela vai se comprometer a ajudar a jovem a conquistar Lucas.

Maria Marta irá até o apartamento de Maria Isis e ficará chocada com quão nova é sua rival. A amante do comendador tentará fugir do local, mas será perseguida pela madame. “Pode espernear, pedir mamadeira, não adianta”, dirá Maria Marta.

Maria Isis questionará se a mulher do comendador pretende bater nela. Em seguida, a madame pedirá para ver o quarto do casal. “É aí onde ele te chama de… sweet child?”. Isis responde: “E de meu amor, de minha vida, que eu sou a criatura mais doce que ele encontrou no mundo…”. Marta corta: “Eu já entendi!”.

“Eu vim aqui com a intenção de te quebrar toda! Eu podia fazer picadinho de você, te deixar com a cara toda arrebentada… Mas depois de te conhecer, como posso fazer isso se você não passa de uma menina!”, acrescentará Maria Marta.