Império: saiba o verdadeiro motivo de José Alfredo odiar e desprezar tanto Maria Marta

A verdade vem à tona quando Maria Marta fica decidida a descobrir quem é a amante do marido e até coloca ele contra parede sobre a situação. Chateado, José Alfredo deixará claro que ela não tem nada a ver com isso.

“Ainda sou sua mulher de direito! E repito que isso tem tudo a ver não apenas comigo, mas também com sua família, e é em nome dela que exijo explicações. Nunca se sabe do que uma mulher dessas é capaz. (…) Ela pode ter planos em relação a você que vão nos afetar a todos. Medo de ter que dividir a herança dos meus filhos! E não vem me acusar de delírio, acontece todo dia, essas periguetes engravidam! Não basta a outra que apareceu do nada pra dizer que é sua filha? Ou será que já esqueceu? Pois eu não! E se isto aconteceu uma vez, por que não aconteceria de novo?”, dirá a mãe dos filhos do comendador.