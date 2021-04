Império: sem paciência, José Alfredo coloca ordem no ‘galinheiro’ de uma vez por todas

José Alfredo (Alexandre Nero) não consegue passar um dia sem ter que ouvir sobre as possibilidades de quem vai substitui-lo nos negócios em ‘Império‘. A chegada de Cristina (Leandra Leal) vai trazer muito rebuliço na família.

Sem saber do acordo que a “nova filha” fez com Maria Marta (Lilia Cabral), José Alfredo receberá um documento de Cristina abrindo mão da herança e reunirá os filhos para falar sobre a situação.

José Pedro (Caio Blat), o maior interessado no trono do pai, ficará desesperado com a decisão. Em seguida, ele será aconselhado pela mãe a ter mais paciência.