Império: Téo revela grande sacrifício que fez para salvar a vida de Cláudio

Téo (Paulo Betti) não perde uma oportunidade de bombar na internet com fofocas sobre a vida dos socialites em “Império“. Ele decide tirar Cláudio (José Mayer) do armário de qualquer jeito e comprará uma grande briga com o cerimonialista.

Tudo começa quando o blogueiro coloca a sua assistente para seguir Cláudio e ela descobre o endereço e o nome do amante do cerimonialista. Érika (Letícia Birkheuer) conseguirá até uma foto do casal.

Com a vida privada perto de ser escancarada na internet, em cena prevista para ir ao ar na sexta-feira (30), Cláudio irá até a casa do fofoqueiro furioso. O cerimonialista partirá para cima de Téo, que usará uma situação do passado para se defender. LTéo e Cláudio brigam | Foto: reprodução / TV Globo

O blogueiro lembrará do dia em que cobriram ele de porrada na escola. “Você esqueceu, mas eu me lembro muito bem! Os bad boys te pegaram no banheiro, eles iam te linchar. Adivinha quem foi que te salvou? Fui eu! Eu que entrei lá e comecei a fazer o maior discurso. Eles te largaram, você saiu correndo e eu apanhei no seu lugar! Eu me ofereci em sacrifício pra te salvar!”, relembrará o colunista.

“Eu te agradeci mil vezes!”, retrucará o cerimonialista. “Sim, me agradeceu, e nós passamos juntos todo tempo do colégio. Juntos, passamos pelo mesmo sofrimento. Até que um dia, a gente cresceu, cada um foi pro seu lado, e num belo dia você dá uma porrada no meu carro. E depois você vem me dizendo que não me conhece, que nunca viu mais gordo, que eu estou cometendo a maior injustiça, que você não foi nem é gay!”, gritará Téo.

“O que eu sou ou deixo de ser é um problema meu. E o que eu sou é um homem casado, respeitável, profissional de sucesso!”, afirmará Cláudio.