Importante, Athletico faz nova proposta a Nikão; atleta vê interesse internacional aumentar, além de Corinthians e São Paulo monitorarem situação

O Athletico Paranaense estreou com vitória na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (20), ao bater o Aucas por 1 a 0, no Equador. O gol foi marcado pelo volante Erick aos 39 minutos da primeira etapa. Embora tenha sofrido um pouco, o treinador em exercício na competição, Paulo Autuori elogiou a atuação e a organização da equipe durante sua coletiva de imprensa. Vale lembrar que esse foi apenas o primeiro jogo do time profissional na temporada.









Embora a diretoria paranaense confie muito no elenco, Paulo Autuori se antecipou e afirmou durante sua entrevista coletiva após o duelo contra o Aucas, que chegarão novos reforços ao Rubro-Negro para qualificar o elenco para a temporada 2021.

“Outros vão vir, vão haver mais incorporações ao grupo com o objetivo de criar uma competição interna que permite à equipe, nas partidas, ter um nível competitivo que nós desejamos”, afirmou Autuori, que concedeu a entrevista coletiva após o jogo. Vale dizer que o treinador do Furacão, António Oliveira, pôde permanecer no banco de reservas durante a partida para orientar o time, na condição de auxiliar, mas seu nome não constou na súmula, dado que a Conmebol não aceitou sua licença UEFA.

Enquanto está no mercado atrás de reforços, o Athletico também tenta manter um de seus melhores jogadores na Arena da Baixada por pelo menos 4 anos: Nikão. Com contrato perto do fim e Corinthians, São Paulo e um time do Japão interessados no meio-campista, os representantes do Rubro-Negro já entraram em contato com os representantes do camisa 11 e ídolo da torcida e agora esperam uma reposta. A informação é da repórter Nadja Mauad.

Nikão está no clube há seis anos. Nesse período, ele teve participação fundamental, por exemplo, nas conquistas da Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019. Às tratativas pela permanência do camisa 11 estão sendo articuladas por Mario Celso Petraglia e o representante do atleta Paulo Pitombeira. Se meia e diretoria não chegarem a um consenso até agosto, o profissional poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro time é deixar o Furacão sem receber um centavo sequer.

Ainda de acordo com Nadja, Nikão e o Athletico tiveram uma reunião em 2020 e acordaram que, se uma nova proposta chegasse, no valor de 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões na cotação atual), mas Paulo Autuori é contra a venda, por entender que o meia faz a equipe paranaense ser competitiva.