“Importante é sair com a classificação”; aliviado, Andrey explica dificuldades do Vasco na Copa do Brasil, mas comemora vaga para 3ª fase

O Vasco sofreu, mas está na próxima fase da Copa do Brasil. Com gols de Gabriel Pec e Andrey, o Cruz-Maltino venceu o Tombense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (7) e não só avançou no torneio mais democrático do país, como também embolsou cerca de R$ 1.7 milhões para os cofres do clube.









É bem verdade que os dois gols marcados pelo Vasco no início da partida tranquilizaram o time de Marcelo Cabo, mas o gol da equipe mineira no final do embate gerou uma certo medo. Felizmente para torcida vascaína, os jogadores conseguiram consolidar o resultado e levar a classificação para São Januário. Quem saiu aliviado junto com a torcida foi o volante Andrey, que comemorou muito o objetivo traçado pela comissão técnica.

“Fico feliz de ajudar com o gol de falta, era um fundamento que tenho trabalhado muito com o professor Marcelo Cabo. Os jogos da Copa do Brasil são sempre difíceis. As equipes do interior são boas e sempre complicam. O importante desse jogo era a classificação, saímos com ela e é isso que importa”, declarou à TV Globo após o final da partida.

Nós sabemos que se não for sofrido não é Vasco, mas precisa sofrer tanto assim? — Jéssica Duarte (@Jejeduaarte)

Na próxima etapa da Copa do Brasil, o adversário do Cruz-maltino será definido em sorteio da CBF, ainda sem data para acontecer. Como ficará no pote 2, o time carioca deverá enfrentar times que estejam na Copa Libertadores e que, a partir dessa temporada, jogarão já na 3ª fase.

Neste fim de semana, o Vasco não terá compromisso e irá se preparar para o importante clássico contra o Flamengo, no próximo dia 14, válido pelo Campeonato Carioca, no qual a equipe ainda se encontra em situação difícil em relação à zona de classificação.