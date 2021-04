Imprensa internacional se rende ao talento do Palmeiras: “Atropelo”; equipe ganha moral para a sequência da Libertadores

Depois de uma certa desconfiança e muitos achando que o Palmeiras estava caindo de ritmo, a equipe entrou em campo e mostrou diante do Independiente del Valle, pela Libertadores, que pode render frutos nesta temporada, sendo, inclusive, destaque até na imprensa internacional.









Completamente seguro e eficiente nos 90 minutos, a goleada por 5 a 0 aplicada serviu para mudar um pouco a visão dos torcedores e também da mídia, que repercutiu de forma muito positiva o triunfo Alviverde na Libertadores, logo após serem feitas várias críticas recentes.

Exemplo desta boa imagem deixada após mais 3 pontos conquistados, a “Agência Efe”, uma das mais conceituadas do planeta, qualificou o resultado como “Atropelo” e reforçou o fato de o clube ter confirmado a liderança do Grupo A da Libertadores.

Rony foi um dos destaques positivos – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



“A pressão alta do time paulista e os erros na defesa condenaram os Rayados, que em menos de dez minutos, no primeiro tempo, se viram com dois gols contra”, descreve o texto. Em meio aos elogios, o Verdão chegou aos seis pontos e não tem como ser alcançado, ao menos nesta rodada.

Com o topo da tabela garantido, a próxima partida pelo torneio continental é na próxima terça-feira (4), fora de casa, diante dos argentinos. Antes, tem jogo já nesta quinta-feira (29) às 22h, contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.