Inbound Marketing – A Atração Dinâmica

Inbound Marketing e a atração orgânica

O Marketing da atração, conhecido como Inbound Marketing, é um conceito que diz respeito a atrair a atenção do cliente em potencial de forma orgânica para os conteúdos da empresa.

Dessa forma, o interesse do cliente é disputado e aumenta as chances de sucesso da marca. Sendo assim, essa é uma forma de entrar em contato com o cliente através do interesse e relevância de um determinado assunto.

O cliente realiza um primeiro contato com a marca e possibilita que a empresa realize as conversões em leads e posteriormente em vendas.

Outbound marketing ou Inbound Marketing?

O conceito inbound marketing difere do outbound marketing pela forma dos anúncios. Visto que a empresa oferece soluções diretamente através das plataformas online.

No Outbound marketing a empresa utiliza os meios de marketing tradicionais que não estão em desuso totalmente, porém, são estratégias que precisam ser complementadas pelas ações de marketing digital.

Conversões facilitadas e contato com a marca

Primeiramente, é necessário que a empresa se direcione para que seja autoridade dentro de um determinado nicho. Por isso, é importante buscar a credibilidade através de ações direcionadas para que a empresa possa realizar vendas de forma direcionada e orgânica.

Assim sendo, a empresa eleva o seu faturamento e gera engajamento por parte da audiência. Por isso, é importante que a empresa conheça o seu público-alvo e direcione sua interatividade. Dessa forma, conceitua a sua marca e ampara suas estratégias de marketing de conteúdo, que consiste em publicações relevantes por meio de diversas plataformas inerentes à rotina do cliente.

Conteúdo gerado por diversas plataformas

Sendo assim, é possível gerar conteúdo por meio de blogs, mídias sociais populares como Facebook e Instagram, além de plataformas de vídeo como o YouTube e o IGTV.

O Marketing de conteúdo faz uso de estratégias bastante eficientes. Pois, cada vez mais as pessoas buscam por informações online para se orientar nas suas rotinas e também para decidir sobre a aquisição de um determinado produto ou serviço.

Regras do SEO e resultados assertivos

No entanto, é importante reforçar o conteúdo gerado dentro das estratégias de marketing, pois essas devem atender as regras do SEO para que gere resultados assertivos.

Portanto, o conceito inbound marketing é bastante abrangente e torna uma marca diferenciada no mercado quando as estratégias são utilizadas de forma direcionada. Bem como, é um conceito que pode ser complementado por outras ações de marketing digital. Veja nossas dicas de marketing digital para pequenas empresas e direcione o seu negócio no mercado atual.