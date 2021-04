Incansável, Thelma comete mais um crime nos últimos capítulos · .

Depois de ver Lurdes (Regina Casé) revelar a Danilo (Chay Suede) que ele é Domênico, Thelma (Adriana Esteves) cometerá mais um crime em Amor de Mãe. Incansável e desesperada, a vilã agirá por impulso e sequestrará o filho de Camila (Jéssica Ellen) nos últimos capítulos da trama.

Na novela das nove da Globo, após ser resgatada por Danilo, Lurdes voltará para casa e contará para toda família sobre a verdadeira origem do rapaz. A babá também relatará o perrengue que passou no cativeiro e revelará os crimes cometidos por Thelma.

Temerosa de que a comerciante possa fazer alguma maldade com qualquer um dos integrantes de sua família, a matriarca mandará Camila e Danilo pegarem Caio e se mudarem para sua casa.

Escondida desde que presenciou o encontro de Lurdes com Danilo, a personagem de Adriana Esteves seguirá o casal até sua casa. Lá, eles pegarão suas coisas para irem morar de vez com a mãe de Érica (Nanda Costa).

A vilã aproveitará um pequeno momento de distração para pegar Caio. “Eu não estou achando o passaporte da minha mãe. Eu acho que ela guardava uns euros aqui”, gritará o rapaz.

“Você acha que sua mãe fugiria do país assim?”, questionará Camila. Nesse momento, soprará uma rajada de vento pelo quarto, que moverá as cortinas e fará bater a porta da rua.

Os dois perceberão que deixaram a criança sozinha na sala e reagirão desesperados ao perceber que o bebê sumiu. “Meu filho! A Thelma levou o Caio!”, gritará Camila.

Danilo tentará localizar a mãe adotiva, mas não haverá qualquer rastro dela. A essa altura Thelma estará longe dali, dirigindo apressada, com o neto em um banquinho. “Está tudo bem, meu amor. A vovó está aqui”.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. A fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público na próxima sexta (9).

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), folhetim escrito por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

