Incomodado com falta de reforços pedidos à diretoria do Palmeiras, Abel Ferreira é direto e reto: “Não vou ficar batendo na mesma tecla toda hora”

O Palmeiras começou a sua caminhada em 2021 como terminou a temporada 2020: vencendo. No entanto, a apresentação foi muito abaixo do esperado. Em Buenos Aires, o Verdão bateu o Defensa Y Justicia por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (7) e agora precisa apenas de um empate na próxima semana para conquistar o inédito título da Recopa Sul-Americana. Os gols do time palmeirense no embate foram anotados por Rony e Gustavo Scarpa.









Embora a vitória tenha sido importante, Abel Ferreira parece estar incomodado com a postura da diretoria, que até o momento, não trouxe os reforços para o ataque que ele tanto pediu durante o período de férias. Mesmo entendendo o momento de crise dos clubes devido à incerteza da continuidade do futebol, o comandante deixou claro que gostaria de contar com um ponta esquerda e um centroavante para a sequência da temporada.

“Falo português e sou muito claro. Já fui muito claro quanto a isso. Não vou tocar mais na tecla. Vou olhar os que tenho e foram esses que ajudaram. Gostaria de um ponta, de um centroavante, mas é com esses guerreiros que conto e estou satisfeito”, disse Abel, que explicou que pode ser uma alternativa caso não venha um camisa 9 até o fim da da janela.

@Palmeiras O técnico Abel Ferreira e a torcida do PALMEIRAS perderam a paciência com a diretoria do clube. Está muito claro que para o time evoluir é preciso investir em reforços pontuais: um meia, um CENTROAVANTE e um ponta-esquerda. Chega de enrolação GALIOTTE! — Elder Manzano (@EldeManzano)

“O Rony teve que ser uma alternativa mais à frente no ataque, e é por isso que eu gostaria de ter outro ponta esquerda. Já falei outras vezes também que precisa de um outro centroavante. Mas não quero jogadores só para fazer número. É com esses guerreiros que conto hoje“, finalizou.

O Palmeiras volta a campo neste domingo (11) para disputar mais uma final. Desta vez o Palestra tentará o título inédito da SuperCopa do Brasil diante do Flamengo a partir das 11h. Além do título, o Alviverde poderá embolsar mais R$ 5 milhões de reais que pode ajudar Maurício Galiotte a contratar os reforços que Abel Ferreira tanto quer.