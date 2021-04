Incomodado com pressão de Abel e da torcida, Mauricio Galliote entra em cena e dá prazo para fechar com Taty Castellanos

O Palmeiras entregou na noite deste sábado (17), a lista de inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. para a tristeza da torcida e do técnico Abel Ferreira, o presidente Maurício Galiotte e o diretor-executivo de futebol, Anderson Barros não conseguiram concluir a contratação do atacante Valentim Castellanos a tempo. Sendo assim, os torcedores e o comandante terão que se contentar apenas com Luiz Adriano e Rafael Elias para a posição.









No entanto, o fato do argentino não ter chego para a competição sul-americana não quer dizer que o centroavante não chegará a Academia de Futebol. Taty Castellanos é muito bem avaliado internamente no clube e até por isso o Verdão subiu a oferta para 4 milhões de dólares por 70% atleta parcelados em três vezes. A primeira parcela, caso o acordo seja sacramentado será efetuada em julho de 2021.O modelo de negócio foi apresentado na última semana e foi bem aceito pelo New York City, mas ainda não está sacramentado.

Além disso, a cúpula doVerdão estipulou um prazo para que o Grupo City aceite a oferta. Incomodado com a demora na novela e com a pressão da torcida, o presidente Maurício Galiotte deu um prazo até essa segunda-feira (19) para que o time norte americano aceite a proposta e libere o argentino para jogar no Maior Campeão do Brasil. A informação é da equipe de reportagem do Nosso Palestra.

Palmeiras quer fechar a contratação de Taty Castellanos até essa segunda-feira (19). Foto: Divulgação New York City



Ainda de acordo com a reportagem, o Palmeiras tem conversas adiantadas com Taty Castellanos desde o início de fevereiro, mas a negociação nunca avançou porque o Alviverde Imponente sempre esbarrava nas tratativas com o NYC. Vale lembrar que o Atual campeão da América teve 2 propostas recusadas pelo time americano. Na primeira tentativa, o Palestra tentou um empréstimo com opção de compra e na 2ª tentativa enviou uma oferta de 2.5 milhões de dólares para ficar com o atleta em definitivo.

Ainda sem Castellanos, o Verdão volta a campo neste domingo, às 20h, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras é o 3º colocado do grupo C com 8 pontos ganhos.