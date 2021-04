Independiente del Valle 2×1 Grêmio: veja o resumo e as estatísticas da partida da Libertadores

Nos primeiros minutos, a bola esteve por mais tempo nos pés do Independiente del Valle. No entanto, o Grêmio buscava também controlar o jogo, que nem parecia de Libertadores nos primeiros minutos. As equipes se estudavam muito e pouco ameaçavam as metas adversárias.

Porém, aos oito minutos, o Tricolor abriu o placar por meio da bola parada. Alisson cobrou falta em direção à grande área. Diego Souza subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme, acertando o canto direito de Ramírez, que nem tirou os pés do chão. É o quarto dele na atual edição da Libertadores.

Aos 18 minutos, a equipe equatoriana levou perigo. Ortíz soltou uma bomba de perna esquerda e a bola passou perto da meta de Brenno. Aos 35, Vite soltou uma bomba pelo meio. Brenno desviou levemente e a bola explodiu no travessão. O Grêmio desceu para o vestiário em vantagem, tendo ainda um gol mal anulado pela arbitragem.

Na segunda etapa, o Independiente del Valle voltou melhor e já mandou um chute na trave, em cobrança de falta de Ortíz, aos 5. Três minutos depois, Montenegro escorou a marcação e deixou com Faravelli, que finalizou no canto direito, na saída de Brenno. Aos 11, o goleiro gremista trabalhou em dois tempos após finalização de Segovia.

Aos 13 minutos, Ruan derrubou Montenegro dentro da área e recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Faravelli cobrou o pênalti no meio do gol e obteve a virada. A equipe equatoriana caminhou para a vitória criando as principais oportunidades do jogo.

Independiente del Valle 2×1 Grêmio: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Independiente del Valle 69% x 31% Grêmio

Finalizações: Independiente del Valle 16 x 4 Grêmio

Finalizações no alvo: Independiente del Valle 5 x 1 Grêmio

Escanteios: Independiente del Valle 7 x 1 Grêmio

Impedimentos: Independiente del Valle 0 x 2 Grêmio

Faltas: Independiente del Valle 14 x 11 Grêmio

Cartões amarelos: Independiente del Valle 3 x 4 Grêmio

Cartões vermelhos: Independiente del Valle 0 x 1 Grêmio

Passes: Independiente del Valle 570 (88% de precisão) x 247 (71% de precisão) Grêmio

Desarmes: Independiente del Valle 9 x 22 Grêmio