Independiente del Valle x Grêmio: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores, Independiente del Valle e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (9), no Defensores del Chaco, às 19h15 (horário de Brasília). O duelo seria realizado na quarta-feira, mas foi adiado para hoje, por conta dos casos de Covid-19 no elenco tricolor. Você poderá acompanhar o minuto a minuto do duelo aqui, no BolaVip Brasil.

Jogadores do Independiente del Valle comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



No início da tarde de hoje, foram sorteados na sede da CONMEBOL em Luque, no Paraguai, os grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Quem passar desse confronto vai para o Grupo A da principal competição continental, juntando-se a Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario.

Por outro lado, a equipe que for disputar a Sul-Americana cairá no Grupo H, que também contém Lanús, La Equidad e Aragua. Na última edição da Libertadores, as duas equipes se classificaram para o mata-mata. O Independiente del Valle caiu nas oitavas, para o Nacional-URU, enquanto o Grêmio foi eliminado nas quartas, para o Santos.

Jogadores do Grêmio comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Paulo Victor e Vanderson, com Covid-19, estão fora. Emanuel e Victor Ferraz serão poupados por conta de terem sintomas da doença. É provável que o técnico interino Alexandre Mendes escale um quarteto ofensivo formado por Pinares, Alisson, Ferreira e Diego Souza.

Independiente del Valle x Grêmio: assista ao tempo real da partida da Libertadores

Você poderá acompanhar o lance a lance aqui, no Bola Vip Brasil.