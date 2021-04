Independiente Del Valle x Grêmio, pela Libertadores, é adiado para a próxima sexta-feira, no Paraguai

A partida entre Independiente Del Valle e Grêmio, pela terceira fase da Conmebol Libertadores, foi adiada nesta terça-feira (6) à noite pela entidade sul-americana.

O duelo estava marcado para 19h15 (horário de Brasília), na cidade de Quito, no Equador. Agora, acontecerá na próxima sexta (9), no mesmo horário, só que em Assunção, capital do Paraguai.

A mudança aconteceu por conta dos casos de COVID-19 horas antes da partida.

Durante a tarde, o Grêmio informou que dois jogadores (Paulo Victor e Vanderson) testaram positivo para coronavírus. Como estavam em quartos individuais, não contaminaram outros integrantes da delegação.

Em nota oficial, o time gaúcho apenas reiterou a mudança no calendário e informou que viajará para a cidade paraguaia nas próximas horas.

“O Grêmio informa que a Conmebol reagendou a partida desta quarta-feira, contra o Independientre del Valle, para a próxima sexta-feira, 09 de abril, em Assunção, no Paraguai, às 19h15 de Brasília (18h15 local). A delegação viaja de Quito para Assunção, em horário e data ainda a serem divulgados”.