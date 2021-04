Independiente del Valle x Grêmio: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE a partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Independiente del Valle x Grêmio duelam nesta sexta-feira (9), às 19h15, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. A transmissão da partida será feita pelo canal da TV fechada Fox Sports.

Os torcedores que estão nos Estados Unidos poderão acompanhar a partida pelo FANATIZ.

O técnico Miguel Ángel Ramírez, que vinha fazendo um bom trabalho no Independiente deixou a equipe no começo da temporada para ir para o Internacional, que já está classificado para a fase de grupos da Libertadores.

O seu substituto, Renato Paiva, manteve o mesmo estilo do jogo, mas variando o sistema tático, entre o 4-3-3 e o 3-5-2. Na segunda fase preliminar da competição internacional, o Independiente goleou o Unión Española por 6×1 e vai confiante para o confronto contra os gremistas.

Independiente del Valle em campo. (Foto: Getty Images)



O Grêmio não terá no banco de reservas o técnico Renato Gaúcho, que testou positivo para Covid-19 no fim de semana e ficará afastado por 14 dias. O Imortal será comandado pelo seu auxiliar.

Além do treinador, Maicon, Geromel e Kannemann também estão fora do confronto da Libertadores. Para o lugar de Maicon, Lucas Silva ou Darlan devem ser a opção para a equipe que estará bem modificada daquela que venceu o Gre-Nal do fim de semana.

Diego Souza comemorando gol. (Foto: Getty Images)



Independiente del Valle x Grêmio: como e onde assistir AO VIVO na TV:

