Independiente Santa Fe x Fluminense: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores, Independiente Santa Fe e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (28), em Armênia, às 21h (horário de Brasília). Você poderá acompanhar o minuto a minuto em tempo real da partida aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Fluminense comemoram gol diante do River Plate (Foto: Agif)



Todas as equipes do grupo estão em situação igual. Os dois jogos da primeira rodada terminaram 1 a 1. Uma vitória, portanto, faz com que qualquer um fique três pontos à frente de outro na tabela de classificação. Para as pretensões do Tricolor, vencer hoje é fundamental.

Roger Machado deve escalar um time que tem dois jogadores abertos: Luiz Henrique, do lado esquerdo, e Kayky, do direito. Apesar de ter sido decisivo diante do River Plate, Cazares começará a partida apenas no banco de reservas. A dupla experiente Nenê e Fred também estará em campo:

