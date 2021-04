Independiente Santa Fe x Fluminense: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores, Independiente Santa Fe e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h (horário de Brasília). A partida teve um imbróglio quanto ao local, mas que foi resolvido. Você poderá assistir o duelo ao vivo pelo serviço de pay-per-view CONMEBOL TV.

Fred comemora o gol marcado diante do River Plate (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Depois de empatar na estreia diante do River Plate, o Tricolor joga a segunda partida buscando terminar a rodada na segunda colocação. Todos os times somam um ponto. A missão do Santa Fe é a mesma. A equipe também vem de uma igualdade por 1 a 1, mas diante do Junior Barranquilla.

Jogando fora de casa, Roger Machado deve apostar muito na velocidade pelos lados de campo, escalando Luiz Henrique na esquerda e Kaiky na direita. Mais à frente, a experiência de Nenê nas bolas paradas e a eficiência de Fred no comando do ataque devem ser explorados.

Roger Machado, técnico do Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)



O time colombiano, por sua vez, vem de derrota em partida do Campeonato Colombiano e chega pressionado para a partida. Conhecido do futebol brasileiro, Cárdenas não poderá ir para o jogo, por conta de uma lesão.

Independiente Santa Fe x Fluminense: como e onde assistir AO VIVO na TV

Independiente Santa Fe e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h (horário de Brasília). Você poderá assistir ao duelo ao vivo pelo serviço de pay-per-view CONMEBOL TV.