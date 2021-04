Indicada ao Oscar 2021, Carey Mulligan se une a Adam Sandler em filme da Netflix · .

Carey Mulligan, indicada ao Oscar 2021 de melhor atriz por seu trabalho em Bela Vingança (2020), foi confirmada no elenco de Spaceman, novo drama da Netflix que terá Adam Sandler como protagonista. O longa será uma adaptação do livro The Spaceman of Bohemia (2017), escrito por Jaroslav Kalfar.

A trama conta a história de um astronauta (Sandler) enviado ao outro lado da galáxia para investigar um antigo e misterioso pó. Quando se dá conta de que sua vida na Terra está em crise, ele pede socorro à única criatura capaz de ajudá-lo: um ser do início dos tempos escondido em sua nave.

Carey viverá a mulher do astronauta interpretado por Sandler. O longa terá o vencedor do Emmy Johan Renck (Chernobyl) na direção. Colby Day é o encarregado de escrever o roteiro.

As filmagens ainda não têm data para começar. Caso a pandemia da Covid-19 não atrapalhe os planos iniciais da plataforma, o lançamento do longa deve acontecer entre o final de 2021 e o início de 2022.

Spaceman marca a quinta colaboração entre Carey e a Netflix. Ela esteve no elenco dos filmes Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississipi (2017) e A Escavação (2021), além da minissérie Collateral (2018). A atriz também está confirmada em Maestro, longa dirigido por Bradley Cooper para o serviço de streaming.

Bela Vingança conquistou cinco indicações ao Oscar deste ano. Além de Carey disputar a estatueta de melhor atriz, o longa ainda pode ganhar melhor filme, direção, roteiro e edição.

Assista ao trailer legendado de Bela Vingança: