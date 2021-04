Indireta para autora de Amor de Mãe? Atriz critica mortes de negros em novelas · .

Intérprete da sofrida Camila em Amor de Mãe, Jéssica Ellen criticou a violência excessiva contra personagens negros nas novelas. “Parem de nos matar na vida e na dramaturgia”, escreveu ela nos Stories do Instagram na noite de segunda (5). Internautas apontaram que a postagem poderia ser uma indireta para a autora Manuela Dias, já que Lucas (Nando Brandão) foi assassinado no capítulo de ontem do folhetim das nove.

Usuários do Twitter concordaram com a publicação da atriz e logo encheram a rede social com críticas sobre a cena da morte do advogado.

“A Manuela Dias odeia personagens negros, não tem outra explicação. Quando eu achava que não dava pra piorar a representação nas novelas, eles conseguiram deixar ainda mais violento”, reclamou Alyne Passos.

“Amor de Mãe e Big Brother Brasil: se é pra encher de preto e acabar com todos eles, melhor não ter”, escreveu Lola Ferreira. “Que cena mais patética da morte de Lucas foi essa?”, se perguntou outro usuário identificado como @babacuv.

Post feito por Jéssica Ellen (Reprodução/Instagram)

A insatisfação sobre como Manuela Dias trata os personagens negros já ocorre na web há algum tempo, principalmente pelo sofrimento vivido pela professora interpretada por Jéssica Ellen na trama.

O calvário da filha de Lurdes (Regina Casé) tem revoltado o público, a ponto de a autora ser cobrada nas redes sociais pelos excessos de desgraças na vida da jovem.

Após a sequência em que Danilo (Chay Suede) revelou à mulher que um edema na medula a deixaria em uma cadeira de rodas durante um tempo indeterminado, Manuela Dias foi ainda mais atacada na web

A autora até tentou justificar. “Como saber quando um autor ama um personagem? Quando dá ao personagem chances de mostrar a sua força”, escreveu ela na época em que o enredo foi ao ar. Mas suas palavras não convenceram parte dos telespectadores, que suscitaram debates até raciais em torno da professora de História do folhetim.

A imagem de uma mulher negra em constante sofrimento no horário nobre reabre feridas dessa parcela da população, que muitas vezes não vai ter direito a um final feliz.

Outro ponto que desagradou o público foi o lamento de Thelma (Adriana Esteves) quando ela confrontou Álvaro (Irandhir Santos) por não ter feito o serviço combinado entre eles e ter acabado com a vida da nora. “Professora, cadeirante, negra, batalhadora, a rainha da superação”, foi com essas palavras que a vilã definiu a jovem, após descobrir que ela não havia morrido.

Contando com a empatia e indignação do público, a manifestação de Jéssica Ellen ganhou apoio nas redes sociais, e a morte de mais um negro na trama não foi vista com bons olhos.

Confira algumas criticas do público:

espero que a jessica tenha outras oportunidades ela é MUITO superior que algumas colegas dela de malhação intensa mas nunca teve a a metade das oportunidades que o trio mas enfim na torcida

— ruth (@rut5hdossantos) April 6, 2021

A Jéssica Ellen 🗣️ pic.twitter.com/1n8eNLN6qv

— thi f (@tthif) April 6, 2021

A Manuela Dias odeia personagens negros, não tem outra explicação. Quando eu achava que não dava pra piorar a representação nas novelas,

eles conseguiram deixar ainda mais violento. Parabéns, já vai tarde #AmordeMae

— Testa da Rihanna (@panteronaeu) April 6, 2021

Que cena mais patética da morte do Lucas foi essa? #AmordeMaepic.twitter.com/UeQI0d6m84

— Figura Pública Desconhecida (@babacuv) April 6, 2021

Amor de Mãe e Big Brother Brasil: se é pra encher de preto e acabar com todos eles, melhor não ter.

— Lola Ferreira (@lolaferreira) April 6, 2021

Teste rápido: Você sobreviveria em Amor de Mãe ou você é branco?

— dona Geralda ☕️ (@yasfiorelo) April 6, 2021

Vou escrever uma novela em que a @JessicaEllen vai ser só uma mulher negra bonita talentosa e feliz. Só isso. Vai só sorrir à toa, pegar praia, samba e ganhar dinheiro, na trama. Depois de Camila, ela merece 😅

— fenotipcamente gostoso (@rogercipo) March 30, 2021

