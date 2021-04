Indo para o nono jogo em 31 dias, Ceni deve manter rotina e acionar reservas do Flamengo no Carioca

Após conquistar sua segunda vitória na Libertadores, o elenco do Flamengo se reapresenta nesta quinta, no Ninho do Urubu, e inicia a preparação para a semifinal do Campeonato Carioca. O duelo com o Volta Redonda será o nono do clube com o time principal na temporada de 2021 em 31 dias. Sequência que deve fazer Rogério Ceni manter a rotina e mandar uma equipe alternativa a campo neste sábado, no Maracanã, na partida de de ida contra o Voltaço.

– Jogamos sempre com o melhor Flamengo possível, buscando as vitórias e seguindo o planejamento do começo do ano, quando começamos o Carioca quase que com um time Sub-20. Usamos o time completo em três, quatro jogos… Sabemos o quanto é importante ser campeão carioca, ser campeão pelo Flamengo, e vamos rodar o elenco, usar todos os jogadores. Vai depender da avaliação que vamos fazer na reapresentação. Faremos avaliação visando o jogo da altitude contra a LDU – disse Ceni após o jogo contra a Unión La Calera.

+ CONFIRA A TABELA DO CARIOCA

Das oito partidas disputadas, duas foram pela fase de grupos da Libertadores e uma pela Supercopa do Brasil, nas quais Ceni mandou a campo o que tinha de melhor. As mudanças, nestes casos, foram pontuais, com substituições na zaga – com Rodrigo Caio fora por lesão, segue a dúvida entre Gustavo Henrique e Bruno Viana como substituto ao lado de Willian Arão, improvisado na defesa.

Nas atividades desta quinta e sexta-feira, na véspera da semifinal contra o Volta Redonda, o técnico avaliará as condições físicas dos atletas que vêm atuando em sequência, com apoio do departamento médico e comissão técnica, para definir qual time defenderá o Flamengo no sábado, às 21h05, no Maracanã.

Os jogos do Flamengo na temporada de 2021 com o grupo principal:

31/3 – Carioca

Flamengo 3×0 Bangu, no Raulino de Oliveira

5/4 – Carioca

Madureira 1×5 Flamengo, no Raulino de Oliveira

11/4 – Supercopa do Brasil

Flamengo 2(6)x(5)2 Palmeiras, no Mané Garrincha

15/4 – Carioca

Flamengo 1×3 Vasco, no Maracanã

17/4 – Carioca

Portuguesa 2×2 Flamengo, no Luso-Brasileiro

20/4 – Libertadores

Vélez Sarsfield 2×3 Flamengo, no José Almafitani

24/4 – Carioca

Flamengo 2×1 Volta Redonda, no Maracanã

27/4 – Libertadores

Flamengo 4×1 Unión La Calera, no Maracanã

1/5 – Carioca

Volta Redonda x Flamengo, no Maracanã