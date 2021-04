Indra divulga vagas de emprego com salários de R$1.500

A Indra divulga vagas de emprego com salários a partir de R $1.500. As oportunidades foram divulgadas nesta semana e são destinadas para exercer o cargo de Assistente de Bko, em São Paulo. Confira, a seguir, mais informações!

Indra divulga vagas de emprego para Assistente de Bko

A Indra é uma companhia global, com funções que envolvem a tecnologia, considerada líder em buscas por soluções e serviços com um alto valor agregado. Ela opera em mais de 20 países, contando com mais de 40.000 profissionais no mundo todo.

A companhia opera em diferentes setores, incluindo transporte, energia, indústria e tráfego. Assim como a administração pública e saúde, segurança e defesa, telecom e mídia e outros.

Ela permite que seus clientes encontrem soluções inovadoras e cumpram com êxito todas as expectativas dos mesmos.

Recentemente a empresa divulgou oportunidades de emprego para a área de Assistente de Bko. Ao todo, cinco vagas estão disponíveis, com salários que podem chegar a R $1.500 + benefícios adicionais:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Seguro de Vida;

Auxílio Academia.

A equipe de Assistentes de Bko da empresa é responsável por realizar uma análise dos documentos de veículos, acompanhar os processos e também entrar em contato via telefone / e-mail com os clientes. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Possuir experiência com análise documental;

Ter 18 anos de idade;

Com Ensino Médio Completo.

Como se inscrever

Quanto às habilidades, é necessário que os profissionais tenham senso de urgência, poder analítico e boa comunicação. Encaminhe sua inscrição através do link e participe do processo seletivo da empresa! A Indra divulga vagas de emprego e garante muitos benefícios aos seus colaboradores!

Saiba mais sobre as vagas de emprego da semana com o Notícias Concursos!