InEvent oferece 27 vagas de emprego para diferentes países

A InEvent, uma plataforma de eventos virtual e híbrida, está com 27 vagas de emprego para atuação em diferentes países. No Brasil, as oportunidades são para São Paulo, mas há disponibilidade também para atuação nos EUA e em alguns países da América Latina. Os contratados atuarão em modelo de home office, mas é possível que algumas posições demandem trabalho presencial após o fim da pandemia.

A empresa é conhecida por seu software de última geração, que permite que os profissionais da área hospedem seus eventos híbridos, virtuais e presenciais. Com suporte 24h, a plataforma é destaque no setor por seu preço, nível de customização e qualidade.

Há chances para as posições de customer success analyst, customer success director, designer, employer branding specialist, enterprise customer succes, finance assistant, front end developer, global inside sales specialist, inbound coordinator, PR specialist, marketing director, sales account executive, videomaker, SEO analyst, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada. No entanto, por ser uma plataforma internacional, todas as vagas exigem fluência no idioma inglês. Os contratados trabalharão em uma jornada flexível e receberão salário compatível com o mercado e bônus por resultado, além do direito a um computador, pacote office e acesso à plataforma G-Suite.

Como se inscrever?

Os candidatos interessados devem acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://ineventapp.recruiterbox.com/#content, para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo das vagas.

