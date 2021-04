Infeliz na Juventus, Cristiano Ronaldo pode voltar a disputar a Premier League; Velha Senhora pede R$ 192 pelo português

Desde o momento em que os 12 clubes fundadores da Superliga Europeia anunciaram a intenção de criar a competição, a revolta de torcedores, ex-jogadores, comentaristas, jornalistas e fãs do futebol foi geral. A elitização proposta pelo novo torneio mudaria totalmente a forma como o esporte é disputado no Velho Continente.

Porém, com o fracasso da empreitada de clubes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Internazionale, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham o foco na Europa volta a ser nos torneios que estão sendo disputados e no mercado de transferências.

Segundo a informação do jornal italiano Gazzetta Dello Sport, o astro da Juventus Cristiano Ronaldo estaria infeliz e descontente na Velha Senhora, o que pode fazer com que o time comandado pelo técnico Andrea Pirlo acabe negociando o atacante na próxima janela de verão, no meio do ano.

Pogba e Cristiano Ronaldo: possível mudança de ares para os jogadores (Michael Regan/Getty Images)



E o principal candidato a contratar CR7 seria o Manchester United, segundo clube da carreira do atacante português e equipe pela qual o atleta brilhou e apareceu como um dos melhores jogadores do século. Para isso, a Juventus já teria inclusive colocado um preço pelo jogador: 29 milhões de euros (cerca de R$ 192 milhões na atual cotação).

Outra possibilidade aberta pelo clube italiano seria uma troca pelo meio-campista Paul Pogba, que já passou pela Juve e que não é uma unanimidade dentro do Manchester United.