Considerada uma das “plantas” do BBB21, Pocah não gostou de ser transformada em uma samambaia por João Luiz Pedrosa, que a colocou de castigo ao lado de Arthur Picoli. Os brothers se revezam para ficar em pé dentro de um vaso no jardim, como uma pteridófita, para cumprir a dinâmica. “Inferno de monstro”, reclamou a cantora.

Os dois são os únicos acordados na casa após uma festa, por conta da penitência que receberam do anjo da semana. “Às vezes, só consigo sentir tristeza”, comentou a artista, que recebeu o apoio do colega de confinamento. “A gente está muito ferrado. Nem sei o que eu sinto mais”, acrescentou o capixaba.

O preparador físico, vale lembrar, também não gostou de ser “agraciado” por João Luiz e afirmou que tocaria o terror na competição. Ele foi escolhido pelo líder Caio Afiune para o VIP, mas foi obrigado a se juntar à turma da xepa após ser selecionado pelo professor de geografia.

Ele ainda confessou que estava com vontade de aproveitar a piscina da casa e, por isso, puniria o participante que desfrutasse o espelho d’água na sua frente. “O primeiro que entrar, eu voto amanhã. ‘Por qual motivo? Entrou na piscina’. Sem pensar”, afirmou o crossfiteiro, na manhã deste sábado (10)

Arthur e Pocah precisam ficar vestidos o tempo todo como samambaias e se revezar para exibir “toda a beleza de suas folhas” em um vaso que está no gramado. O capixaba, aliás, já recebeu até um puxão da orelha da produção por se agachar dentro do recipiente, uma vez que eles precisam ficar imóveis e sempre de pé.

