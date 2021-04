Inflação para famílias de baixa renda acumula alta de 6,63%

O Índice de Preços ao Consumidor – Classe 1 (IPC-C1) registrou alta de 0,82% em março e no acumulado de 12 meses 6,63%. Já se considerado só o ano de 2021 a alta total foi de 1,38%. O índice mede a inflação de preços, incluindo produtos e serviços, para famílias com renda entre um e 2,5 salários mínimos.

Os dados divulgados nesta terça-feira (06) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Em fevereiro, o índice já registrava alta de 0,40%.

Neste cenário, o FMI ainda apontou que a fome no mundo pode aumentar com forte alta dos preços dos alimentos.

Por outro lado, pode-se perceber que, no acumulado de 12 meses, o custo de vida tem ficado principalmente mais caro para as famílias de baixa renda. O IPC-Br, que mede inflação de preços para famílias com renda de 1 a 33 salários mínimos mensais, teve alta de 6,10% nos últimos 12 meses; Já em março a alta registrada foi de 1%.