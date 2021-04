Influenciadora digital e namorado são encontrados mortos em apartamento

A cantora e influencer Lívvia Bicalho, de 37 anos de idade, e o namorado, Rafael Ribeiro, de 39 anos, foram encontrados mortos no apartamento nesta quarta-feira (21). De acordo com o G1 Minas Gerais, o caso aconteceu em João Monlevade (MG).

Foto: Reprodução/ Instagram

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria matado a mulher a tiros e se suicidado na sequência. A PM foi acionada por vizinhos que ouviram barulhos de tiros depois de uma briga do casal.

Conforme ainda o G1 MG, o crime aconteceu no apartamento que pertence à família do namorado de Lívvia. No apartamento, os policiais encontraram Rafael e a cantora mortos. O homem estava caído no chão com um revólver calibre 38 em uma das mãos.