Infosys Brasil abre 100 vagas para área de tecnologia

A Infosys Brasil, empresa líder global em consultoria e serviços digitais, anunciou a abertura de mais de 100 vagas de emprego. Há chances para diferentes cargos e disponibilidade para todo o Brasil, uma vez que os novos contratados atuarão em sistema de home office durante o período em que perdurar a pandemia. O escritório está localizado em São Caetano do Sul, em São Paulo.

Neste momento, a empresa busca por profissionais com conhecimento em dados (engenheiro, cientista, arquiteto) e desenvolvimento full stack. Ainda, todas as vagas estão abertas a pessoas com deficiência (PcD), reforçando o compromisso da marca com a promoção da diversidade.

Dentre as oportunidades abertas, destacam-se as funções de service manager, analista de suporte de infraestrutura (telefonia), senior transition manager, gerente de projetos, cloud analyst, especialista em infraestrutura, consultor SAP ABAP, analista de dados, angular developer, analista de BI, software QA analyst, entre outras. Há, também, chances para a área de recrutamento e seleção.

Os contratados terão direito a alguns benefícios, como:

Vale Refeição

Vale Transporte

Seguro de Vida

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Auxílio Creche

Participação em cursos, eventos e workshops

Outra boa notícia é que como a companhia atua com projetos nacionais e internacionais, os contratados terão a oportunidade de atuar em equipes globais sem efetivamente sair do Brasil. Neste sentido, a Infosys oferecerá treinamentos em diversas áreas por meio de sua universidade corporativa, com base no perfil do profissional.

Além disso, a empresa também mantém parcerias com Microsoft, SAP e Google, garantindo ao colaborador o acesso à cursos e certificações internacionais.

Como funciona o processo seletivo

Nos últimos meses, todos os processos seletivos da empresa estão sendo realizados de maneira remota. O mesmo vale para o treinamento de onboarding. Ainda neste sentido, as inscrições devem ser realizadas pela página da empresa no LinkedIn.

Na plataforma, os candidatos encontrarão os requisitos de cada uma das posições. Ainda que variem entre si, o conhecimento avançado na língua inglesa e espanhola e nível superior completo de formação são pontos comuns a todas as posições, independentemente do nível hierárquico.