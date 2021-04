Ingenuity: helicóptero da NASA é ativado com sucesso em Marte

O helicóptero em miniatura Ingenuity está oficialmente encostando em solo marciano. O veículo, que estava acoplado na sonda Perseverance, foi liberado para se movimentar sozinho neste sábado (3).

Segundo o NASA Jet Propulsion Laboratory, que cuida da missão e foi o responsável por fabricar os robôs, o procedimento envolvia uma queda de cerca de 10 cm da “barriga” da Perseverance, onde o helicóptero estava guardado, até atingir a terra firme sem danos.

O próximo desafio envolve sobreviver sozinho no planeta. O veículo de 1,8 kg com baterias recarregáveis precisa se manter aquecido na noite fria de Marte usando os próprios sistemas pela primeira vez — antes, ele compartilhava a energia da própria sonda. O JPL ainda publicou uma foto que, tirada pela Perseverance, mostra o objeto agora independente.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover’s belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua

— NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021