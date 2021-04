Ingredion abre matrículas para seu programa de estágio

A Ingredion, uma empresa global que trabalha para transformar a vida das pessoas por meio de soluções em ingredientes de origem natural, está com as inscrições abertas para a edição 2021 do programa de estágio. Ao todo, serão ofertadas 23 vagas para atuação em diferentes áreas e cidades, dentre elas São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP), Alcântara (RJ), Balsa Nova (PR) e Cabo de Santo Agostinho (PE).

Para concorrer, é preciso estar matriculado em uma instituição do ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Serão aceitos estudantes de cursos de Administração de Empresas, Comércio Exterior, Economia, Engenharias e Bioquímica, Logística, Psicologia, Química Industrial, Relações Internacionais, Relações Públicas e Zootecnia, com formação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. Os candidatos também devem ter disponibilidade para trabalhar pelo menos seis horas por dia em uma das cidades mencionadas anteriormente.

Nesta edição, a empresa busca compor um time cada mais diverso e inovador, capaz de atender melhor os desafios do mercado, tendo como mote o valor Todos Pertencemos, no qual são valorizadas as ações de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI).

Com início previsto em agosto de 2021, os contratados serão alocados nas áreas de Comércio Exterior, Controle de Qualidade, Atendimento ao Cliente, Engenharia, Logística, Manutenção, Marketing, Melhoria Contínua, Nutrição Animal, Produção, Recursos Humanos, Saúde e Meio Ambiente, Suporte e Vendas. Inicialmente, devido à pandemia de Covid-19, eles atuarão 100% home office e, posteriormente, esse modelo se tornará híbrido. O programa tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme demanda.

Os estagiários receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, Gympass, auxílio medicamentos, convênio médico, convênio odontológico, happy day e seguro de vida.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa de estágio da Ingredion deverão se inscrever pelo site do programa, disponível em ingredion.across.jobs, até 17 de maio.

O processo seletivo será composto por provas online (Conhecimentos Gerais, Fit Cultural e Inglês), entrevista com consultora Across, painel e entrevista com gestores às cegas e contratação. É importante notar que a seleção será 100% online e por telefone e que o conhecimento no idioma inglês não é decisivo, uma vez que a prova não é de caráter eliminatório.