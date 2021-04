Início frenético de Val faz torcida questionar contrato no Coritiba; volante é 100% do Coxa e tem contrato válido até fev./23

O início de temporada 2021 tem sido para lá de promissor ao torcedor do Coritiba. Após ser rebaixado no Brasileirão, o clube passou por enorme reformulação e o técnico Gustavo Morínigo recebeu mais de 10 reforços. E por enquanto, o saldo é bastante positivo. Vaga na terceira fase da Copa do Brasil, ótima campanha no Paranaense e um aproveitamento de quase 80% dos pontos.

Até aqui, são oito jogos do Coritiba na nova temporada, com seis vitória, um empate e uma derrota. São 18 gols marcados e apenas seis sofridos, com Léo Gamalho, uma das contratações feitas pelo clube, como grande artilheiro com cinco tentos até aqui. Outro nome que vem chamando a atenção do torcedor coxa-branca é o volante Val.

Na goleada de 5 a 0 sobre o Paraná, no último sábado (23), o primeiro gol foi do camisa 97, contratado em fevereiro. Aliás o meio-campista é um amuleto de Morínigo, já que quando ele está em campo o time tem 100% de aproveitamento. Val disputou seis partidas pela equipe do Coxa, com seis vitórias, sendo as duas pela Copa do Brasil, contra o União Rondonópolis-MT e Operário.

É isso que se espera quando joga contra time de séries inferiores: passar o trator. Ótima partida! Val é o dono do meio campo, importantissimo! — Gustavo Toneti (@gtoneti)

Aos 23 anos, Val chegou ao Coritiba ao término da Série B pelo Botafogo-SP. O jogador desembarcou no Couto Pereira como “lateral-direito” de ofício, mas sempre deixou claro que poderia atuar no meio. Revelado nas categorias de base do time de Ribeirão Preto, o atleta passou a ser assunto entre os torcedores do Coxa nas redes sociais desde o último fim de semana, quando marcou seu primeiro gol pelo clube.

Bastante gente perguntando sobre a situação contratual do Val: Ele é jogador do Coritiba!

Chegou de graça, após o término do contrato com o Botafogo e assinou até o fim de 2023.

Méritos ao @thiagogasparino. Principal contratação do Coxa até aqui… https://t.co/tYs3Tbkb2V — Rogerio Scarione (@RogerioScarione)

Afinal, Val veio por empréstimo? Até quando expira seu contrato no Couto Pereira? O volante veio de graça do Botafogo-SP e assinou contrato válido até fevereiro de 2023, fruto de observação do gerente de prospecção e formação de talentos Thiago Gasparini.