Eliminado do BBB21 na semana passada, Rodolffo foi citado por uma mulher que cometeu um ato apontado como racismo por um estudante de Goiânia, em Goiás, Estado natal do sertanejo. No Encontro desta quarta-feira (14), Fátima Bernardes repercutiu o caso e apontou que acha essa associação injusta com o cantor.

O tema foi tratado durante o quadro G1 em 1 minuto. “Em Goiás, uma mulher tirou uma foto de um estudante em um supermercado sem avisar pra ele e postou nas redes sociais com a legenda ‘Rodolffo, corre aqui’. O homem que apareceu na imagem disse que isso é racismo. Ele postou um desabafo e recebeu apoio na internet”, informou a jornalista Luiza Tenente.

“Isso é até injusto com o Rodolffo, porque ele disse claramente dentro da casa que não tinha essa intenção. Mas a pessoa que fez a foto e publicou esse comentário tinha intenção de ser agressiva, sim. O próprio Rodolffo pediu desculpa, acho que ele não ia gostar de ser colocado numa situação como essa. Tenho certeza que não gostaria”, defendeu Fátima.

O caso envolve o estudante de Publicidade e Propaganda Marcos Paulo Goes Lima, de 26 anos, que compartilhou o post da mulher (não identificada) no Twitter em 9 de abril e escreveu sobre o ocorrido.

“Uma mulher que nunca vi tirou uma foto minha e postou no Instagram. O objetivo era retomar uma polêmica do BBB, em que o cantor sertanejo compara o cabelo do João a uma peruca feia e suja. Se você acha que não é racismo, faça a inversão da situação: imagine alguém na frente do supermercado tirando foto sua e compartilhando sem sua autorização com um comentário polêmico”, publicou ele.

Depois da repercussão, a mulher apagou o post com a foto de Marcos Paulo e alegou que em “momento algum quis ofender alguém”. “Vocês fizeram uma má interpretação, vocês estão totalmente equivocados. Não sou racista e nunca fui”, disse ela. No Encontro, Fátima Bernardes defendeu a investigação do caso.

