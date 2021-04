INOVAÇÕES DE IA NA AGRICULTURA: CROP MONITORING

A agricultura é um dos trabalhos mais antigos do mundo e tem evoluído ao longo dos anos com ajuda da tecnologia. De fato, o aumento da população mundial tem envolvido uma série de adaptações tecnológicas da agricultura com o fim de fazê-la muito mais eficiente, usando menos terras para produzir mais cultivos e incrementando a produtividade e a produção.

Segundo Forbes, esta indústria, valorada em $5 trilhões, está incorporando o uso de tecnologias de IA para ajudar a produzir cultivos mais saudáveis, controlar as pragas e monitorar as condições do solo e crescimento dos cultivos. Além disso, a IA também ajuda o agricultor com a carga do trabalho, organizando os dados e melhorando uma ampla variedade de atividades na cadeia de suprimentos alimentares.

O avanço da tecnologia na agricultura vem evoluindo a cada dia graças à IA. Por um lado, a IA ajuda a analisar a grande quantidade de dados que a agricultura produz. Atualmente, os agricultores podem se beneficiar da IA obtendo informação em tempo real das condições que afetam os cultivos para assim tomar melhores decisões. Desta maneira, podem ter um controle do desenvolvimento dos cultivos antecipando-se aos problemas, para conseguir uma maior produção. Além dos dados no terreno, os dados procedentes dos drones têm se tornado essenciais na hora de monitorar os campos, cobrindo uma área maior em menor tempo.

Por outro lado, a IA também oferece uma solução à agricultura que ultimamente tem experimentado uma diminuição da mão-de-obra no setor, com os robôs de agricultura. Estes apresentam muitas vantagens, como: colhem mais cultivos de maneira mais rápida, podem identificar e remover plantas daninhas, assim como, reduzem os custos das fazendas.

Inclusive, os chatbots têm se introduzido na agricultura com grande sucesso, ajudando o agricultor, resolvendo dúvidas ou recomendando soluções.

Através do uso de IA na agricultura, as fazendas podem manter sua eficiência para fornecerem alimento para a crescente população.

IA e Crop Monitoring

A IA joga um papel importante no monitoramento da saúde do solo e dos cultivos.

Graças a IA, podem se identificar diferentes problemas em relação com o solo como possíveis defeitos ou a falta de nutrientes. O agricultor pode tirar uma fotografia do solo e o sistema lhe fornecerá as técnicas adequadas.

Além do solo, a IA também é usada no monitoramento de cultivos. Pode detectar doenças, pestes e nutrição dos cultivos, assim como determinar a quantidade necessária de fertilizante que o agricultor deve usar. Desta maneira, o uso de fertilizantes diminui e, por conseguinte, seus problemas associados à saúde dos cultivos e dos consumidores.

É aí onde a EOS Data Analytics entra com seu aplicativo Crop Monitoring, pelo qual o agricultor pode gerir múltiplos campos de maneira personalizada, tratando os cultivos segundo suas necessidades próprias. Este aplicativo fornece dados em tempo-real e imagens de satélite dos campos para que o agricultor possa tomar as melhores decisões nos seus campos. Deste modo, o agricultor pode reduzir custos, poupar tempo e melhorar seus rendimentos.

Robótica para a agricultura

Os robôs na agricultura chegaram para ficar. Os Agbot (Agriculture robot, pela sigla em inglês) podem controlar as necessidades do campo identificando ervas daninhas ou colhendo os cultivos e a uma maior velocidade do que as pessoas.

Uma das vantagens mais procuradas é o controle de ervas daninhas. Graças ao uso de robôs, os agricultores podem reduzir a aplicação de herbicidas que podem ser daninhos, pois 250 ervas daninhas já são resistentes aos herbicidas atuais, o que supõe um dos grandes problemas da agricultura. A Sociedade Americana de Ciência de Ervas Daninhas (Weed Science Society of America) calculou que a disseminação de ervas daninhas poderia causar uma perda de quase 43 bilhões de dólares por ano. É por isso que o modelo Smart See and Spray ajuda a diferenciar as “plantas boas” das “plantas más”.

Os algoritmos de visão por computador que tem os robôs fazem que sejam capazes de encontrar as ervas daninhas e aplicar os químicos para removê-las, não afetando os cultivos saudáveis. Assim, evitam que elas desenvolvam uma resistência aos herbicidas. Além de diminuir o uso de herbicidas, diminuem a mão-de-obra e seus custos associados e, por conseguinte, aumentam os lucros. Inclusive, podem ser especializados segundo o tipo de cultivo.