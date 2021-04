Inove no almoço: aprenda a fazer risoto de rabada em casa

Que tal preparar um almoço diferente hoje? Você pode aprender a fazer risoto de rabada em casa. A receita do programa ‘Mais Você’ fica pronta em uma hora e rende até quatro porções. Aprenda o passo a passo completo:

1. Numa panela de pressão, forre o fundo com 03 rodelas de abacaxi, 2 tomates sem pele e sem sementes picados, 1 rabo de boi cortado em pedaços, limpos e escaldados, 3 colheres (sopa) de azeite, 2 cebolas picadas, 4 dentes de alho picados, ervas picadas a gosto (sálvia, manjerona, salsinha e alecrim), 1 folha de louro, cominho em grãos, pimenta vermelha picada e sal a gosto, 2 tabletes de caldo de costela dissolvidos em 3 xícaras (chá) de água, 2 xícaras (chá) de vinho tinto e 1/4 xícara (chá) de molho de soja (shoyu). 3. Cozinhe por 40 min a partir do chiado da panela de pressão. 4. Tire cuidadosamente a pressão da panela. 5. Retire o rabo da panela e o desfie.Reserve alguns pedaços para decorar o prato.

1. Numa panela, coe o caldo que se formou no cozimento do rabo de boi e acrescente o rabo desfiado.

2. Junte 3 xícaras (chá) de arroz cozido al dente, 50 g de manteiga gelada cortada em cubinhos. Mexa vigorosamente.

3. Acrescente 1/2 maço de agrião lavado e disponha os pedaços reservados do rabo de boi cozidos.

4. Sirva imediatamente.