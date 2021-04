Insatisfeito com os resultados, Tottenham demite José Mourinho antes de acabar a temporada

O Tottenham anunciou nessa segunda-feira que José Mourinho não é mais técnico do clube. Além do treinador, toda a comissão técnica foi desligada.

“José e sua equipe técnica estiveram conosco em alguns de nossos momentos mais desafiadores como clube. José é um verdadeiro profissional que demonstrou enorme resiliência durante a pandemia. A nível pessoal, gostei de trabalhar com ele e lamentamos que as coisas não tenham corrido como esperávamos. Ele será sempre bem-vindo aqui e gostaríamos de agradecer a ele e à sua comissão técnica pela sua contribuição”, disse Daniel Levy, presidente do clube.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

No total, Mourinho comandou o Tottenham em 86 oportunidades, com 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas. Em 2019/2020, assumiu o cargo deixado por Mauricio Pochettino e classificou os Spurs para a Liga Europa. Já na atual temporada, iniciou bem o Campeonato Inglês, liderando a competição, mas não conseguiu manter a regularidade da equipe, além de ter sido eliminado nas oitavas de final da Liga Europa, para o Dinamo Zagreb.

Atualmente, o Tottenham é o sétimo colocado do Inglês com 50 pontos e briga por uma vaga para a Liga dos Campeões. Com Mourinho, o time londrino também garantiu vaga na final da Carabao Cup, que será disputada no próximo final de semana, contra o Manchester City. O clube informou que Ryan Mason treinará o grupo principal hoje e “uma nova atualização ocorrerá no momento oportuno”.