Inscrição de Pedro Bicalho no Paulistão divide torcida do Palmeiras, que teme a não vinda de reforço para o ataque; Galiotte volta a ser alvo de criticas

Após vencer o Universitario, no Peru, por 3 a 2, na estreia da Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Paulista. Terceiro colocado do grupo C e 5 pontos atrás do Novorizontino, o Verdão busca reagir no torneio para não sair fora da competição de forma precoce, embora entenda que a ideia no momento, é dar oportunidades para as Crias da Academia.









A grande maioria dos meninos da base foi inscrita na lista A do Campeonato Paulista junto com os medalhões do Maior do Campeão do Brasil. Porém, até amanhã desta sexta-feira (23), faltava um nome para terminar de preencher os inscritos. A ideia era deixar para um possível reforço que até agora não chegou na Academia de Futebol. Mas sem perspectivas de quando o clube iria confirmar uma possível contratação, Abel Ferreira pediu para que mais um meio-campista fosse inscrito.

Trata-se de Pedro Bicalho. O volante, que foi contratado para atuar na base na última janela de transferência, ganhará minutos com o técnico português nessas últimas 6 rodadas finais da primeira fase. Caso algum reforço, como Taty Castellanos, chegue, só será possível jogar o torneio estadual numa eventual quartas de final.

Taty Castellanos tem negociação em curso com o Palmeiras. Foto: Getty Images



A notícia de que o jovem volante foi inscrito dividiu um pouco a torcida do Palestra nas redes sociais. Muitos ficaram felizes pela chance que o jogador terá com o time profissional, já que se trata de uma grande promessa. Porém, grande parte dos torcedores voltou a detonar o presidente Maurício Galiotte e o diretor-executivo Anderson Barros. A revolta se deve pelo fato de que os cartolas tiveram 40 dias para trazer pelo menos um atacante e até agora, só Danilo Barbosa foi contratado. Para rebater as críticas, os cartolas alegam dificuldade no mercado e responsabilidade financeira.

Se quiser contratar algum atacante para o técnico Abel Ferreira, a diretoria palestrina tem até o dia 23 de maio para fazer a operação e registar o atleta. O grande sonho dos cartolas palmeirenses é Taty Castellanos. Há um acerto verbal entre as partes, mas o New York City não quer liberar o artilheiro, pois não tem um substituto à altura no momento.