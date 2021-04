inscrições abertas; salários até R$ 7 mil

A Prefeitura Ferraz de Vasconcelos (SP) está com as inscrições abertas para o edital de concurso público que oferta 83 vagas para cargos com salários iniciais até R$ 7 mil. As inscrições estão disponíveis até o dia 22 de abril por meio do site da banca Vunesp.

As vagas são para diversos cargos, tanto de nível fundamental, médio ou superior. Carreiras oferecem salários que vão de R$ 1.100 até R$ 7.120. Mais informações sobre os cargos ofertados serão disponibilizadas no decorrer da matéria.

As taxas de inscrição vão de R$ 44,50 até R$ 82,20. As provas estão, inicialmente, marcadas para o dia 13 de junho. Candidatos irão passar por provas objetivas, sendo que algumas carreiras também irão realizar uma etapa prático-profissional.

Cargos, vagas e salários ofertados

Confira abaixo a distribuição das vagas por cada cargo, de acordo com o nível de escolaridade, os salários iniciais oferecidos:

NÍVEL FUNDAMENTAL

Ajudante de Obras e Serviços Públicos: 40 vagas, salário de R$ 1.100

40 vagas, salário de R$ 1.100 Artífice de Obras e Serviços Públicos : 2 vagas, salário de R$ 1.198,28

: 2 vagas, salário de R$ 1.198,28 Operador de Máquinas Pesadas: 2 vagas, salário de R$ 2.122,88

NÍVEL MÉDIO

Eletricista Predial : 3 vagas, salário de R$ 1.754,44

: 3 vagas, salário de R$ 1.754,44 Orientador Social: 12 vagas, salário de R$ 1.449,95

NÍVEL SUPERIOR

Advogado Público : 4 vagas, salário de R$ 7.120,72

: 4 vagas, salário de R$ 7.120,72 Assistente Social: 6 vagas, salário de R$ 3.584,31

6 vagas, salário de R$ 3.584,31 Contador : 2 vagas, salários de R$ 7.120,72

: 2 vagas, salários de R$ 7.120,72 Engenheiro de Segurança do Trabalho : 1 vaga, salários de R$ 3.584,31

: 1 vaga, salários de R$ 3.584,31 Psicólogo Social: 11 vagas, salários de R$ 3.584,31

Provas do concurso Ferraz de Vasconcelos (SP)

Agora, confira abaixo quais são as etapas que cada um dos cargos irá enfrentar:

