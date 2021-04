inscrições abertas; vagas de níveis médio e superior

Interessados em concorrer a uma das 276 vagas do concurso ITEP RN já podem efetuar a inscrição por meio do site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

O valor da taxa de participação é de R$ 90 para candidatos aos cargos de nível médio; R$ 110 para o cargo de assistente técnico forense e R$ 130 para os demais cargos. A inscrições estarão abetas até o dia 20 de maio.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 27 de junho e serão aplicadas em Natal, mas, de acordo com o edital, poderão ser aplicadas em cidades circunvizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.

São 276 vagas distribuídas entre os cargos de peritos (criminal, médico legista, psiquiatra e odontolegista), agentes (necropsia e técnico forense) e assistente técnico forense. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

a) Perito criminal : 82 vagas;

: 82 vagas; b) Perito médico legista : 21 vagas;

: 21 vagas; c) Perito (área de psiquiatria) : 3 vagas;

: 3 vagas; d) Perito odontolegista : 6 vagas;

: 6 vagas; e) Agente de necropsia : 37 vagas

: 37 vagas f) Agente técnico forense : 96 vagas

: 96 vagas g) Assistente técnico forense: 30 vagas

Concurso ITEP RN inscrições abertas

Concurso Itep RN: provas e etapas

Os candidatos de todos os cargos deverão ser avaliados por meio das seguintes etapas:

I – Provas Escritas

II – Avaliação Psicológica

III – Investigação Social

IV Avaliação de Títulos

V – Curso de Formação

De acordo com o edital, as provas objetivas serão compostas por 100 questões para os cargos de Perito Criminal – área específica e geral, Perito Médico Legista, Perito Médico Legista na área de Psiquiatria e Perito Odontologista, e 80 para os demais cargos.

