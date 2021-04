inscrições estão reabertas para PcD (6/4)

Assim como nos certame para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, o concurso Depen também teve que reabrir as inscrições para candidatos Pessoas com Deficiência (PcD) concorrerem a uma de suas vagas. A nova data vai de 6 a 8 de abril.

Agora, os interessados nas vagas reservadas para PcD podem realizar a inscrição com a apresentação de apenas um laudo médico simples, subscrito por um único médico e emitido nos últimos 12 meses.

Os candidatos que se inscreveram na condição de PcD e que tiveram a sua solicitação para concorrer às vagas reservadas indeferida poderão enviar a documentação descrita no edital durante o período de reabertura. O valor permanece igual, sendo R$ 120 (agente) e R$ 130 (especialista).

Concurso Depen: informações gerais

Além da reabertura das inscrições no concurso Depen para candidatos PcD, outras datas foram reprogramadas pela seleção, como as seguintes:

Prazo para verificação do deferimento da foto encaminhada para fins de inscrição e para envio de foto que atenda às determinações do sistema;

Disponibilização de link para a consulta individual à situação provisória de solicitação de isenção de taxa e de atendimento especial;

Relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência;

Prazo para a interposição de recursos contra a situação provisória de solicitação de isenção de taxa e de atendimento especial; bem como contra a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência;

Disponibilização de link para a consulta individual à situação final de solicitação de isenção de taxa;

Disponibilização de link para a consulta individual à situação final de solicitação atendimento especial;

Relação final dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência;

Último dia para pagamento da taxa de inscrição.

Veja

Concurso Depen

O concurso Depen teve edital publicado em maio do ano passado (2020), ofertando 309 vagas nos cargos de agente federal (294) e especialista federal em assistência à execução penal (15), cujos salários giram entre os valores de R$ 5.865,70 a R$ 6.030,23.

Dentre as disciplinas exigidas, estão presentes no edital as seguintes: português, ética, RLM, informática, atualidades, constitucional, administrativo, penal, processo penal, direitos humanos, legislação especial, execução penal e demais específicas do cargo.

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias policiais. Clique aqui e participe!

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.

Resumo

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias policiais. Clique aqui e participe!