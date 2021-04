Inscrições para auxilio a trabalhadores do corte de cana estão abertas em Penedo

Estão abertas em Penedo as inscrições para programa Amigo Trabalhador, que auxilia trabalhadores do corte de cana com bolsa durante o período de entressafra.

O anuncio foi feito pelo Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola Pedro Felipe Queiroz.

Os trabalhadores que tenham exercido atividade de corte de cana, em pelo menos 30 dias no ano de 2020 terão direito ao benefício de R$ 130 reais mensais, durante quatro meses, ofertado pelo Governo do Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego.

De acordo com Pedro Felipe Queiroz, para se inscrever, o trabalhador precisa se dirigir a sede da SEMADA, localizada na Avenida Wanderley, próximo a Unidade em Referência em Síndromes Gripais, das 7h30 às 13h30, portando comprovante de residência, RG, CPF e comprovante do registro de trabalho.

Além do auxílio financeiro, o programa prevê capacitações que a Secretaria Estadual do Trabalho e Emprego irá ministrar em Penedo. As inscrições serão encerradas no próximo dia 11 de maio.



O Programa Amigo Trabalhador tem o objetivo de combater os efeitos do desemprego sazonal, decorrentes da entressafra, visando a geração de renda e melhoria da qualidade de vida para esses trabalhadores rurais.

